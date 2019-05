Attivano gas e telefono con dati personali rubati: denunciati due salernitani

Un ragazzo di 26 anni di Pagani e un 40enne di Salerno sono stati denunciati con l’accusa di “truffe online” dai carabinieri di Montella (Avellino).

Il raggiro

Nel corso delle indagini si è scoperto che i due truffatori, venuti in possesso dei dati personali delle persone prese di mira, attivavano rispettivamente un contratto per la fornitura di energia elettrica/gas e contratti per linee telefoniche in rete mobile. Le ignare vittime, una volta scoperto il raggiro, hanno sporto denuncia alla locale stazione dei militari dell’Arma che ha portato alla denuncia dei due uomini all’Autorità Giudiziaria.