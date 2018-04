Tumore al cervello, continua la gara di solidarietà per la piccola Isabella

Continua senza sosta la gara di solidarietà per sostenere le cure di Isabella Ortiz, una bimba di soli tre anni alla quale è stato diagnosticato un tumore al cervello.

La storia

La famiglia vive a Manchester ma il legame affettivo con Cava de’ Tirreni è ancora molto forte visto che la madre della bambina, Assunta Trapanese, è originaria della frazione Sant’Arcangelo. Nei giorni scorsi Isabella è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. I medici hanno inserito nel suo cervello dei tubicini per permettere alla chemioterapia di colpire il tumore, che ad oggi non ha una cura vera e propria, direttamente nella zona interessata.

La solidarietà

Per aiutare Isabella e i suoi genitori è partita via web una raccolta fondi che in poco tempo ha già superato le 17 mila sterline. Ma alla famiglia ne occorrono 350 mila (circa 400 mila euro). La raccolta fondi è in corso anche presso la parrocchia di Sant’Arcangelo. Per sostenere la piccola Isabella con una donazione clicca qui.