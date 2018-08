Santa Maria di Castellabate: vola un ombrellone per il vento, ferita una turista

Incidente a Castellabate: una donna è stata colpita da un ombrellone volato per via del forte vento, alle 16 di ieri, in località Lago di Santa Maria.

I soccorsi

Ad allertare i sanitati del 118, i presenti: complesso, tuttavia, l'intervento del mezzo di emergenza per via delle strade strette. Grazie alla collaborazione delle persone sul posto, ad ogni modo, la malcapitata è stata soccorsa e quindi trasportata in ospedale per le cure del caso. Tanta tensione, ma nessuna grave conseguenza.