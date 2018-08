Santa Maria di Castellabate: turista si mette alla guida di un'ambulanza e la danneggia

Follia a Santa Maria di Castellabate, mercoledì pomeriggio. Un turista si è messo alla guida di una ambulanza lasciata in strada dai sanitari: di qualche migliaia di euro, i danni al mezzo.

Il fatto

Mentre il personale del 118 era impegnato in un intervento nell’abitazione di un 40enne, un uomo in vacanza, vedendo il mezzo di soccorso incustodito, si è messo alla guida, tentando di farlo passare in una strettoia, ma è rimasto incastrato, danneggiandolo. L'uomo è stato denunciato.