Turisti fanno il bagno nella foce del Reginna a Minori: la foto fa il giro del web

Sta facendo il giro del web la fotografia pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Maiori, che immortala alcune persone che, dopo essere sbarcate, hanno deciso di stabilirsi con ombrelloni e sedie sdraio ma non sulla spiaggia bensì sulla foce del torrente Reginna. Un’area poco idonea per fare il bagno. Necessario l’intervento della Polizia Municipale che ha “invitato” i bagnanti a rimuovere tutto in poco tempo.