Reddito di Cittadinanza, il servizio di una tv olandese ad Agropoli

Dall'Olanda ad Agropoli, per puntare i riflettori sul reddito di cittadinanza in Italia. Nieuws, il notiziario della tv olandese Rtl, infatti, ha scelto la cittadina del salernitano per approfondire la tematica. L’inviata Eveline Rethmeier ha seguito Antonio Di Luccio, alias “il Mox”, uno di coloro che percepisce la misura introdotta dal Governo. I cittadini hanno offerto la loro testimonianza sui benefici del sussidio.

L'intervista

A dire la sua, anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Consolato Caccamo. Rtl produce notiziari per due canali nazionali ed ha un seguito di circa un milione e mezzo di telespettatori: tanta curiosità.