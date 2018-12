Operazione Ultimo Miglio a Salerno, più controlli: denunce e segnalazioni

In azione, nella fase 3 dell’operazione Ultimo Miglio, la Polizia di Stato. L’operazione si è svolta dal 17 al 19 dicembre con l’obiettivo di verificare la regolarità di mezzi pesanti e veicoli adibiti al trasporto di persone e merci in transito verso il centro della città. Sono stati, dunque, intensificati i pattugliamenti lungo le strade dello shopping cittadino, nonché in prossimità dei centri commerciali maggiormente frequentati, degli outlet e dei mercatini natalizi per garantire sicurezza a tutti i cittadini. Gli agenti hanno usato le moderne tecnologie del sistema “Mercurio” che consentono la lettura automatizzata delle targhe dei veicoli.

Le verifiche

Complessivamente, sono stati controllati 4357 veicoli grazie alla tecnologia delle telecamere con lettura targhe, sono state controllate 519 persone, denunciate quattro persone, elevate 17 sanzioni al codice del strada. Circa duecento, gli agenti impegnati e cento autovetture di servizio impiegate. L’attività è stata svolta dagli agenti della Questura, dei Commissariati della provincia , con l’apporto dei Reparto Prevenzione crimine Campania e Basilicata. All’operazione ha partecipato anche la Polizia Municipale di Salerno con posti di controllo congiunti alle pattuglie della Polizia di Stato e con attività di specifica competenza.

I provvedimenti

Nell’ambito dei controlli gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un giovane perché si rifiutava di fornire indicazioni sulla propria identità personale e segnalato lo stesso soggetto alla locale Prefettura come assuntore di stupefacente, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Inoltre, è stato segnalato all’Autorità prefettizia anche il conducente di un’auto utilitaria, il cui atteggiamento ha insospettito gli agenti in quanto provava ad eludere il controllo, durante uno dei numerosi posti di blocco effettuati in città: è stato trovato in possesso di un contenitore in metallo contenente una quantità di marijuana destinata all’uso personale. Infine, sono state denunciate tre persone in quanto non ottemperanti al foglio di via obbligatorio dal Comune di Salerno.