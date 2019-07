Un Pizzaiolo Salernitano conquista il Primo Premio in Svizzera

Spett.le Redazione Siamo felici di comunicare il Sig. Gennaro Sabbarese, nato a Salerno (Calvanico) lavorante in Svizzera presso il ristorante Santa Lucia di Berna, ha ricevuto il PRIMO premio allo Swiss Cup di Zurigo come miglior pizzaiolo della Svizzera ("pizza in pala"). Sarà un onore per gli Italiani in Svizzera e per tutti i Salernitani che un loro concittadino abbia ricevuto un premio di tanta importanza per la cultura Campana nel mondo. alleghiamo foto dello SWISS CUP ZURICH 2019 Cordiali saluti Gruppo Facebook eventobern@email.it