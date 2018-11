Universiade 2019, pronto il progetto "Unisa Stadium": firmata l'intesa

Mancano 200 giorni alla realizzazione dell'Unisa Stadium, il nuovo campo sportivo che sarà realizzato per l'Universiade 2019 dal progetto di riqualificazione del campo "Pasquale Vittoria" di Fisciano. Lo stadio, dunque, verrà completamente ristrutturato con fondi pari ad 1.200.000 euro. A firmare l’accordo sono stati il Commissario Straordinario Universiade Napoli 2019 Gianluca Basile, il Rettore Aurelio Tommasetti e il sindaco del comune di Fisciano Vincenzo Sessa, i quali hanno sottoscritto la convenzione che dà il via ai lavori di riqualificazione dello spazio: dal rifacimento del manto erboso, alla rinnovamento degli spalti e degli spogliatoi, alla nuova illuminazione.

Il commento

Soddisfatto il Rettore che entra nei dettagli del progetto: “Quando nel 2015 l'Universiade è stata assegnata alla Campania, abbiamo sin da subito dato la nostra piena disponibilità all'evento, certi della sua valenza culturale e socializzante. Contestualmente abbiamo colto il pretesto dell’Universiade 2019 per creare una nuova Cittadella dello sport universitario. Al campus di Baronissi, in linea con i tempi previsti e aggiungendo un importante finanziamento alle risorse assegnateci dall'Arc, ristrutturiamo il palazzetto esistente, creiamo un nuovo palazzetto e rinnoviamo la palestra esistente. A Fisciano, invece, riqualifichiamo totalmente il campo di calcio. Un nuovo campo, l'Unisa Stadium, che sarà disponibile come campo di allenamento per le gare della manifestazione e che successivamente sarà aperto ai nostri studenti, alla comunità e a tutto il territorio. Un territorio nutrito e animato dalla bellezza dei valori dello sport” conclude Tommasetti.

