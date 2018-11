La moglie lo accusa di stalking, ma il giudice gli concede di vedere il figlio

Nonostante sia accusato di stalking, a seguito di una denuncia presentata dalla sua ex moglie, un padre può e deve continuare a vedere tranquillamente suo figlio. E’ quanto emerge da un provvedimento emesso dal tribunale di Nocera Inferiore rispetto ad una delicata vicenda familiare che vede schierati l’uno contro l’altra i genitori di un bambino di appena 4 anni.

La storia

Per il giudice Simone Iannone - riporta Il Mattino - “non esiste alcuna relazione tra l’accusa di stalking e la sua capacità genitoriale che dovrà essere esercitata in maniera piena e paritaria al pari, dunque, del diritto della madre a svolgere il proprio ruolo”. E, quindi, nonostante il loro attuale pessimo rapporto “i due ex coniugi sono invitati formalmente ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e a rimettere tutte le querele che, nel corso degli anni, si sono rivolti poiché la serenità del bambino non potrà che dipendere dal comportamento maturo e responsabile di entrambi i genitori. Il piccolo da ora in poi ha bisogno di fare affidamento su due genitori che affrontino responsabilmente la separazione e collaborino, nel rispetto reciproco, nella crescita del figlio evitando di incrementare inutili questioni che, a lungo andare, potrebbero incidere negativamente, nella crescita del bambino”. Una situazione, scandita da denunce sporte da entrambi i genitori, che ha leso il sacrosanto diritto del figlio a vivere serenamente la sua infanzia e, soprattutto, a maturare un rapporto con il suo papà che, per circa due anni, ha potuto incontrare, solo all’interno di una fredda sala dei servizi sociali del Comune di Roccapiemonte.