Precipita con il deltaplano sul Monte Calpazio: uomo trasportato in ospedale

Tanta paura, questo pomeriggio, a Capaccio, in alta quota, sul monte Calpazio. Un uomo di 66 anni, originario di Cava de' Tirreni, è infatti preciptato con il proprio deltaplano.

I dettagli

Il velivolo senza motore è caduto subito dopo il decollo in un luogo impervio sulla collina di Capaccio Capoluogo, a ridosso del parcheggio antistante il santuario della Madonna del Granato. Gli amici che erano in sua compagnia hanno dato l'allarme. E' stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118: l’uomo, che ha riportato fratture multiple agli arti inferiori, è stato trasportato d'urgenza al "Ruggi" di Salerno ma non sarebbe in pericolo di vita.