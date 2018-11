Uomo semi-nudo vaga senza meta, vicino al Ruggi: il caso

Allarmante avvistamento, questa mattina, in via San Leonardo a Salerno, nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Come riporta Salernonotizie, un uomo seminudo, con indosso il camice da paziente e gli infradito, avrebbe vagato sotto la pioggia in stato confusionale.

I passanti e gli automobilisti avrebbero allertato le forze dell'ordine: accertamenti in corso per far luce sul fatto.