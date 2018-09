Va in escandescenza e prende a calci un cagnolino: arrestato in piazza XXIV Maggio

E' stato arrestato ieri sera dalla Polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, un uomo senegalese 21enne, identificato per W. P. M., risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già con diversi precedenti in tema di reati contro il patrimonio, contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto

In particolare, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta, alle ore 20 circa, in piazza XXIV maggio a Salerno, a seguito di una segnalazione al numero d’emergenza 112 da parte di un cittadino che ha lanciato l'allarme. L'extracomunitario di etnia africana stava dando in escandescenza ed aveva appena colpito con calci il cagnolino della persona che aveva chiamato il 112 chiedendo l’intervento della Polizia.

L'intervento

Sul posto, gli agenti hanno fermato e sottoposto a controllo l'uomo che, tuttavia, si è scagliato contro di loro, opponendo resistenza e violenza. Lo straniero, in forte stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato per accertamenti medici in ospedale dove ha continuato la resistenza anche contro il personale sanitario. Gli agenti della sezione Volanti hanno dichiarato in stato di arresto W.P.M. per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, dopo le dimissioni dal reparto di psichiatria dove è stato ricoverato e piantonato dai poliziotti, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: è finito in carcere, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.