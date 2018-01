Il giudice comunica che il fascicolo si è perso: il processo viene rinviato

Si perde il fascicolo e l'udienza non può che slittare. E' accaduto durante un'udienza presso il Tribunale di Lagonegro. Il dibattimento vede tra gli imputati persone provenienti dal Vallo Di Diano. Poco prima di cominciare però, il giudice ha riferito ai legali difensori e a quelli della parte civile che l'udienza andava rinviata, in quanto il fascicolo del processo era andato perduto. Un rinvio che non è il primo per un processo che nasce nel 2011 e che riguarda una, presunta, falsa testimonianza. Un caso simile era avvenuto al tribunale di Nocera Inferiore, con l'incidente probatorio di una ragazza vittima presunta di una violenza sessuale, la cui trascrizione era andata persa. Motivo che portò a ben tre rinvii, con la decisione da parte del collegio di ritrovare quanto prima l'elemento portante di quell'indagine