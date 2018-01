A Capodanno con droga e munizioni: denunce nel Vallo di Diano

Dodici persone denunciate, sei segnalate all'Autorità Giudiziaria per uso di sostanze stupefacenti, sequestrati 50 grammi di droga, 7 patenti di guida ritirate, controlli in 4 locali notturni. Questo il bilancio di una intensa attività di controllo condotta dalle forze dell'ordine nel Vallo di Diano. Nella notte di Capodanno, dopo un controllo effettuato a Teggiano, i militari hanno sequestrato 4 grammi di cocaina ad un 30enne marocchino. La droga era stata divisa in sei involucri nascosti nel giubino. A Sassano, invece, i Carabinieri hanno denunciato un 20enne: lo hanno trovato in possesso di munizioni da guerra, calibro 9. A Buonabitacolo, Sala Consilina e Caggiano denunciati sei automobilisti risultati positivi agli accertamenti tossicologici per uso di droghe e alcool.