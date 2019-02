Si spacciò per tecnico del gas e tentò di derubare un'anziana a Vallo: arrestato 35enne

Un 35enne residente a Faenza (Ravenna) è stato arrestato dai carabinieri a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini documentate dai militari della compagnia di Vallo della Lucania e concordate dall’Autorità giudiziaria.

La truffa

Nel settembre 2007, il 35enne tentò di compiere un furto, mettendo in atto una vera e propria truffa, nei confronti di un’anziana del posto. L'uomo, fingendosi un tecnico incaricato per la lettura del gas, si sarebbe introdotto nella casa della vittima ingannandola, ma la truffa venne interrotta e fu costretto ad allontanarsi dall'abitazione. Il truffatore, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato portato in carcere a Ravenna, dove dovrà rimanere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.