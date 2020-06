Picchiano due giovani a Vallo della Lucania: denunciati tre rom

Tre giovani di origini rom sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Sono ritenuti, infatti, gli autori di un’aggressione avvenuta domenica scorsa a Vallo della Lucania ai danni di due ragazzi del posto.

L'aggressione

Questi ultimi sarebbero stati pesi a schiaffi perché non avrebbero voluto pagare da bere ai loro aggressori. Ma movente e dinamica sono tuttora in corso di accertamento. Le due vittime sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni di salute non sono gravi. Determinati per l’individuazione dei tre stranieri sono state le testimonianze dei presenti e i filmati registrati dalle telecamere presenti nella zona.