Mancanza di infermieri a Vallo della Lucania: il commento di Bellomo

Il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind lo scorso 14 ottobre si è detto preoccupato per la situazione in cui versa il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania ed ha sottolineato come la situazione di emergenza per mancanza di operatori sanitari è comune a tutto il territorio cilentano e del Vallo di Diano.

Il commento di Bellomo

Sulla vicenda è intervenuto il segretario provinciale del Confial Francesco Bellomo che ha spiegato: "E' vero che molti presidi tra cui Vallo della Lucania, sono in carenza di personale, ma è pur vero che la Asl, al fine di sopperire a questa carenza , negli anni ha beneficiato lavoratori di cooperative che, qualificati e professionalizzati, hanno sempre rimediato alla mancanza di figure ausiliarie attivandosi anche presso le competenti sedi giudiziarie per vedersi riconoscere il ruolo svolto. A nostro avviso - ha concluso - la Asl, al fine di risolvere la problematica, dovrebbe, o meglio, potrebbe prendere in considerazione queste figure professionali per una soluzione del problema sia in termini economico che di efficienza e potrebbe, in questo modo, potenziare e rendere più funzionali le strutture ospedaliere del nostro territorio".