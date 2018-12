Vandali ad Agropoli: rubano l'estintore nella piazza e imbrattano le auto

Vandali in azione nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, in piazza Vittorio Veneto, ad Agropoli. Ignoti hanno rubato l’estintore posizionato a ridosso del presepe allestito in centro, utilizzandolo per imbrattare le auto parcheggiate lungo la strada.

L'individuazione

Vigilia di Natale con un brutto risveglio, dunque, per i residenti della zona. Sembra, tuttavia, che gli autori del gesto siano già stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza.