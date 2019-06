Follia a Castiglione: ragazzo mascherato spaventa tutti con un martello

Panico a Castiglione del Genovesi: un ragazzo mascherato, impugnando un martello da carpentiere, giovedì, in tarda serata ha iniziato a spaventare i passanti, con un presunto gioco dai tratti strambi e pericolosi. I presenti, dunque, hanno allertato i carabinieri per fermare il ragazzo che, con volto coperto da una maschera, girovagava in via Casa della Calce e agitava un grosso martello urlando a squarciagola, con la complicità di altri ragazzi, assemblando nel piazzale antistante la Chiesa del Rosario un fantoccio per simulare un cadavere.

Gli accertamenti

Come riporta Zerottonove, i vandali, per mettere in scena la farsa e assemblare il fantoccio, hanno rovistato tra i contenitori della Caritas, rubando gli abiti destinati ai più bisognosi. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili.