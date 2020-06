Sacchetto sospeso "danneggiato": atto vandalico contro l'iniziativa benefica de "I sapori di Gigia"

La cattiveria non ha limite: stamattina il cartello era stato rotto e tolto. Ora é stato rifatto: a qualcuno ha dato fastidio tutto ciò? Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha scritto in un post su Facebook la titolare de "I Sapori di Gigia", rosticceria salernitana, che, per dare una mano alle persone in difficoltà, ha ideato il sacchetto sospeso, per offrire qualcosa da gustare a chi ha bisogno. Ignoti hanno rimosso il cartoncino indicante la sua lodevole iniziativa di solidarietà: la titolare ha provveduto a riparare il danno, auspicando che non si ripetano atti di vandalismo immotivati come l'ultimo registrato.