Raffiche di vento: albero cade su un'auto, corrono i vigili del fuoco

Tanta paura stamattina poco prima delle ore 7, sulla Strada Statale Bussentina. A causa delle forti raffiche di vento, un albero è caduto e ha colpito un'Audi in transito, sulla parte anteriore.

I soccorsi

Il conducente si è spaventato ma fortunatamente non ha riportato traumi né ferite. E' accaduto a pochi metri dallo svincolo di Caselle in Pittari e sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco e personale dell'Anas per mettere in sicurezza la zona.