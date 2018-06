Pastena, va contromano per evitare i carabinieri: arrestato 25enne

Un ragazzo salernitano di 25 anni, C.P, è stato arrestato, ieri, dai carabinieri nel quartiere Pastena a Salerno.

L’inseguimento

Il giovane affidato ai servizi sociali, che era in compagnia di un 26enne, S.S.F, è stato intercettato in via Trento, la strada principale che collega Pastena con Mercatello. Alla vista dei militari è scappato contro mano a bordo di uno scooter per evitare di essere controllato. E’ nato, quindi, un inseguimento. Ma, pochi metri dopo, il motorino è stato fermato da una gazzella nonostante la resistenza del 25enne, che, dopo l’identificazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Rischia l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.