Viadotto Gatto, Napoli tranquillizza i cittadini: "Non c'è alcun pericolo, altrimenti lo avrei chiuso"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città, ha tranquillizzato la cittadinanza rispetto alla manutenzione del Viadotto Gatto, che, ormai da tempo, è oggetto di verifiche tecniche. "Non ci sono ritardi. Bisogna conservare i nervi saldi perché si spargono delle notizie che possono destare allarme. Mi rendo conto che ci può essere preoccupazione per quanto successo a Genova e per altre situazioni italiane. Ma noi, qui, a Salerno, con grande anticipo, prima che accadesse ciò che è accaduto, abbiamo messo in moto dei meccanismi di verifica. E le prime verifiche sono assolutamente soddisfacenti".

La decisione

Il primo cittadino, incalzato dai cittadini, annuncia i prossimi controlli strutturali: "Stiamo parlando di un ponte di poggia su piloni e non un ponte strallato, ossia sospeso. Quindi se ci sono delle preoccupazioni strutturali si avvertono dai quadri fessurativi lungo i piloni che al momento non sono ne riscontrati ne riscontrabili, francamente. Abbiamo fatto, tra l’altro, anche dei voli con i droni. Ora bisogna fare una verifica che impegna metà carreggiata per volta. Farlo durante Luci d’Artista, atteso che non c’è pericolo, sembrerebbe sbagliato. Sono notizie che attendo dal viva voce dell’assessore De Maio, che sta curando tutte queste iniziative. Quindi, massima tranquillità. Noi siamo persone serie, rispondiamo con onestà alle cose che facciamo. Se ci fosse il minimo pericolo vi pare che io non chiuderei il viadotto in dieci secondi? Ma, ripeto, da quello che mi hanno detto De Maio e l’ingegnere Cantarella possiamo stare tranquilli”.

In collaborazione con Pasquale Tallarino