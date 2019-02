Viadotto Gatto, al via i lavori d'ispezione dei cunicoli: scatta il senso unico alternato

Al via i lavori di ispezione dei cunicoli sottostanti il Viadotto Gatto: scatterà il senso unico alternato nei week end 23-24 febbraio e 2-3 marzo e nelle notti dal 4 marzo. Per consentire le verifiche, tra Villa Poseidon e via Ligea, dunque, entrerà in vigore il provvedimento per tutti i veicoli, per tratti secondo l'avanzamento del cantiere d'ispezione, dalle ore 9 alle ore 17 dei giorni 23 febbraio e 2 marzo, dalle ore 9 alle ore 14 dei giorni 24 febbraio e 3 marzo, nonché dalle ore 21 alle ore 6 di tutte le nottate lavorative necessarie con inizio dal 4 marzo.

L'altro divieto

Come rende noto il Comune, sarà, inoltre, istituito divieto di sosta e fermata sulla piazzola di fermata del viadotto, a partire dalle ore 9 del giorno 23 febbraio fino al termine delle opere. Dal giorno 25 febbraio al giorno 1 marzo, infine, i lavori interessaranno unicamente i marciapiedi.