Cilento, rifiuti sotterrati in spiaggia: rilievi dell'Arpac

Dopo la inquietante scoperta di una microdiscarica interrata nella spiaggia di Vibonati, in zona Le Piane, i tecnici dell'Arpac hanno effettuato sopralluoghi e rilievi per verificare il grado d'inquinamento della spiaggia. I rifiuti, alla presenza degli uomini della Capitaneria di Porto, sono stati campionati e saranno analizzati in laboratorio.