Vietri sul Mare, accesso alla spiaggia libera senza oneri

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha deciso di eliminare la previsione di un euro per accedere alla spiaggia libera di Vietri sul Mare. Un provvedimento che sicuramente farà piacere non solo ai residenti ma soprattutto ai turisti.

Il commento

Plaude alla decisione anche il primo cittadino della vicina Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli: “Resta confermata la disponibilità della nostra Protezione Civile a dare una mano, se necessario”. Sarà importante, infatti, far rispettare il distanziamento sociale e le norme anti-Coronavirus. Non manca la stoccata politica: “Il candidato Sindaco della Lega, Murolo, è disarmante, ed io non ho tempo da perdere. Prima o poi ne azzeccherà almeno una?” si domanda Servalli.