Guasto ad un serbatoio, una parte della Costiera resta senz'acqua

Buona parte della Costiera Amalfitana - come racconta Il Vescovado - è rimasta senz'acqua da questa mattina. La causa è il blocco di una valvola che consente l'approvvigionamento dal serbatoio di Iaconti, a Vietri sul Mare, a cui è collegata la condotta principale che alimenta tutta la Costiera. Erogazione che arriva fino a Positano, ma interrotta la scorsa notte. I primi problemi sono stati segnalati questa mattina, in quasi tutti i comuni, località costiere comprese. In alcune zone, la pressione dell'acqua era più debole rispetto ad altri comuni, dove invece mancava del tutto. I tecnici e gli operai dell'Ausino sono al lavoro da ore per limitare al minimo i problemi. La situazione potrebbe tornare alla normalità tra le 11 e le 13.