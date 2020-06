Turista pestato in un locale di Vietri, ma non ci sono prove: assolti i due imputati

E' finito con una doppia sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto il processo sull'aggressione che fu denunciata in un locale di Vietri sul Mare, ben nove anni fa. La sentenza è del tribunale di Salerno. Ad essere giudicati non colpevoli S.D. e G.D. , di 33 e 32 anni. Secondo le accuse originarie, i due avevano indotto un turista di Roma ad assumere droga. Poi lo avrebbero picchiato.

L'indagine

L’inchiesta partì dopo la denuncia sporta dalla vittima, che il giorno stesso si era fatto soccorrere in ospedale, a Cava de' Tirreni. Cinque i giorni di prognosi, acausa di ecchimosi al volto e ferite alla testa e lesioni ai denti. Per i due imputati, tuttavia, il tribunale non ha riscontrato elementi tali da poter provare la colpevolezza. Toccherà attendere le motivazioni per capire il ragionamento dei giudici.