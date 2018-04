Vigili aggrediti e spaccio di droga: arresti e denunce nel Cilento

Nuova raffica di controlli dei carabinieri di Sapri nella movida cilentana. E, in particolare, lungo le zone litoranee di Sapri, Policastro Bussentino e Palinuro.

I blitz

Nella serata di ieri, a Palinuro, un uomo di 50 anni, originario di Ripabottoni, ha aggredito due agenti della polizia locale di Centola. Sul posto sono giunti immediatamente i colleghi delle vittime che, in poco tempo, sono riusciti a fermarlo mentre continuava ad inveire contro i caschi bianchi. Il 50enne è stato condotto in caserma dov’è stato dichiarato in stato di arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e collocato agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Contemporaneamente, nei pressi della stazione di Sapri, i militari dell’Arma hanno ammanettato un gambiano di 26 anni, C.I. le sue iniziali, il quale è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana (circa 30 grammi); nel corso della successiva perquisizione all’interno del centro di accoglienza “Villa Eboli”, dove il giovane risulta essere richiedente asilo, inoltre, è stato rinvenuto anche materiale utile al confezionamento. Lo straniero è stato sottoposto ai domiciliari ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli a largo raggio hanno permesso, infine, di deferire due persone controllate alla guida in stato di ebrezza e di denunciare due giovani di origine polacca perché trovati in possesso di coltelli con chiusura a scatto. Complessivamente sono stati segnalati per uso personale 15 persone, trovate con modiche quantità di marijuana e hashish, e di sequestrare diverse autovetture sprovviste di copertura assicurativa.