Vigili del fuoco di Salerno: il nuovo comandante è Rosa D'Eliseo

Cambio alla guida del comando provinciale di Salerno: il nuovo comandante, che subentrerà all'attuale, Adriano De Acutis, ufficialmente il 27 maggio, è Rosa D’Eliseo. Quest'ultima arriva da Avellino.

Il comandante D'Eliseo annovera nel suo curriculum numerose lezioni nell'ambito dei corsi 818/84 in materia di prevenzione incendi presso gli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti , Periti e Geometri della Provincia di Roma, Caserta e Napoli.- dal 1995 al 2016. Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi seminari di Prevenzione incendi organizzati dal CIPI, da Sicurtech- Dal Lupt Della facoltà di architettura, e dagli Ordini Professionali, anni 2011-2016- Lezioni al Master di I livello tenuto dall'Università Partenope di Napoli in materia di prevenzione incendi- anno 2008- Lezioni di impianti di P.I. presso la facoltà di Ingegneria di Napoli, Federico II, nell'ambito del Master di I livello in sicurezza nei luoghi di lavoro.anno 2011-2012- Partecipazione al convegno " il D.vo 81 e sicurezza nei luoghi di lavoro" organizzato dall'Università La Sapienza di Roma- anno 2010. Partecipazione al convegno "INAIL e sicurezza nei luoghi di lavoro- Roma anno 2011. Componente delle Commissioni di esami finali per l'abilitazione antincendi ai sensi della legge 818/84. Componente del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione incendi per analisi di procedimenti di deroga e di Pratiche di P.I. per attività a rischio di incidente rilevante.