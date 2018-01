SuperEnalotto: vincita ad Altavilla Silentina, sale il Jackpot

La dea bendata torna a strizzare l'occhiolino al nostro territorio: jackpot sfiorato e tripletta di 5, da 21.903 ciascuno, per tre giocatori campani nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, una vincita di 22mila euro, in particolare, è stata registrata ad Altavilla Silentina, presso la Cartoboutique “La Scatola Magica” di piazza Umberto 12.

Le altre vincite

Le altre due vincite sono state centrate in provincia di Napoli, a Gragnano presso il Bar Tabacchi di via Madonna Delle Grazie 255 e a San Giuseppe Vesuviano, al Tabacchi di via San Leonardo, 23. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli 85,4 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo.