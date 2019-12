Gioca 1 euro e ne vince 120 mila al Lotto: festa a Campagna

La dea bendata torna a baciare la provincia di Salerno. Nell'estrazione di sabato 14 dicembre, il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Campania, dove un fortunato giocatore di Campagna ha realizzato una quaterna secca da 120 mila euro giocando solo 1 euro.

I numeri

Il giocatore salernitano ha scelto la "Ruota di Cagliari" e ha giocato i numeri: 8, 18, 48 e 78. Con l'estrazione del 14 dicembre scorso sono state distribuite vincite per oltre 10 milioni e 721 mila euro su tutto il territorio nazionale