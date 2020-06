Superenalotto: la dea bendata strizza l'occhio a Salerno, vinti 78.201,74 euro

La Dea bendata strizza l'occhio a Salerno: nel concorso di martedì 16 giugno è stato centrato al Superenalotto un "5" da 78.201,74 euro, a un solo numero di distanza dal "6" che ora vale 51,9 milioni di euro.

La curiosità

La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata presso la cartolibreria D'Ascoli, in via Michele Pironti 4. L’ultimo “6” è arrivato il 28 gennaio scorso con i 67 milioni finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

