Violenta lite familiare a Pontecagnano: fermato un uomo

Dramma sventato, ieri sera, a Pontecagnano Faiano: nel mezzo di una lite familiare, un uomo ha minacciato di morte l’ ex moglie e il figlio 17enne. Come riporta Salernonotizie, all'arrivo dei sanitari la donna ha segnalato in strada dove si trovasse la loro abitazione quando all’improvviso l’uomo, sbucando da un vicolo, si è diretto in casa chiudendosi dentro e cominciando a picchiare il figlio 17enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

La donna, riuscendo ad introdursi in casa, ha tentato di fermarlo ed è iniziata una zuffa tra i tre. In attesa dei carabinieri, poichè la situazione stava degenerando, i sanitari hanno raggiunto la famiglia e l'uomo è fuggito a casa dei suoi parenti poco distanti. A individuarlo, i carabinieri e un'ambulanza del Vopi che hanno fermato l'uomo e lo hanno condotto al pronto soccorso in evidente stato confusionale.