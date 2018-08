Violentava la sorellina di 9 anni: arrestato 16enne a Cava de' Tirreni

Avrebbe violentato la sua sorellina più piccola. Per questo un ragazzino di 16 anni di Cava de’ Tirreni, G.S le sue iniziali, è stato condotto agli arresti domiciliari presso una comunità per minori con l’accusa di abusi sessuali sulla sorellina che, all’epoca dei fatti, non avrebbe avuto ancora dieci anni.

La storia

Il Tribunale dei Minori - rivela La Città - ha accolto le richieste della Procura nei confronti dell’adolescente, che avrebbe abusato della sorellina quando i genitori non erano in casa o erano intenti ad effettuare altre faccende domestiche. Gli episodi ricostruiti dagli inquirenti risalgono almeno a un anno fa, ma non si sa ancora da quanto tempo prima andavano avanti i presunti abusi sulla bimba. È stata lei stessa che, già seguita da psicologi e assistenti sociali in seguito a seri disagi familiari, ha confessato le violenze subite. Gli inquirenti hanno poi trovato riscontro ai suoi racconti, e per il sedicenne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in comunità.