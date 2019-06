“Dalla violenza intrafamiliare alla violenza istituzionale”: convegno a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il convegno – organizzato dalle associazioni Manden diritti civili e legalità, dal CIF Centro Italiano Femminile Salerno - A Voce Alta Salerno e la Camera per i minori di Salerno - si propone non solo l’analisi del fenomeno della violenza di genere e della violenza assistita, ma soprattutto vuole focalizzare l’attenzione sulle criticità processuali, sugli operatori e su tutti quegli effetti devastanti che spesso si ripercuotono sulla vita delle donne e dei minori, dopo la denuncia e nel corso dell’eventuale processo. I partecipanti non ascolteranno solo l’analisi dei numeri e delle tecniche processuali, ma troveranno il valore umano investito da ogni operatore al fine di evitare la vittimizzazione secondaria. L’introduzione al Convegno sarà affidata all’avv. Maria Pia Perisano Pres. Prov. Cif Salerno e responsabile “Centro Ascolto Donna” mentre per i saluti istituzionali saranno presenti: il Presidente della Provincia di Salerno ing. Michele Strianese , il Sindaco di Salerno dr.Vincenzo Napoli,l’Assessore alle Politiche Sociali dr. Nino Savastano, la Consigliera di Parità della Provincia Salerno dr.ssa Anna Petrone e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno avv. Amerigo Montera. Ospite d’onore il giudice Fabio Roia, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano e componente del tavolo permanente contro la violenza di genere istituito dalla Regione Lombardia, nonché autore del libro “Crimini contro le Donne”. Relazioneranno nella sessione mattutina del convegno, la dott.ssa Simona Lanzoni membro del Grevio (Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del Consiglio d’Europa), la dott.ssa Giuseppina Sessa vice questore della Polizia di Stato, che illustrerà il ruolo delle forze dell’ordine nei casi di violenza di genere, la dott.ssa Elvira Reale psicologa, responsabile del centro Dafne - Ospedale Cardarelli di Napoli - e consulente della Commissione Femminicidio, che tratterà il tema spinoso delle consulenze (“la Ctu psicologica nella violenza, limiti e criticità”; la dott.ssa Patrizia Imperato Procuratore della Repubblica presso la Procura minorile di Salerno, che supportata dal dr. Piero Avallone Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno chiuderà il tema della tutela dei minori e della violenza assistita. Questa prima parte del convegno sarà moderata dal dr. Pasquale Andria già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, che concluderà la mattinata con un suo intervento prima di dare spazio al dibattito. La sessione pomeridiana (ore 15-19) si aprirà con l’intervento della dr.ssa Maria Chiara Minerva sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno e proseguirà con le relazioni della dr.ssa Rosaria Bruno, Presidente dell’Osservatorio sul Fenomeno della violenza sulle donne della Regione Campania; del Capitano Bartolo Taglietti comandante Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Salerno; dell'avv. Laura Landi Presidente Camera Minori Salerno e cultore in legislazione minorile presso UNINA; della dr.ssa Marcella Pizzillo consigliere di Corte d’Appello di Salerno, già sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento; della dr.ssa Monia Monzo, assistente sociale, coordinatrice centro antiviolenza “Il volo delle Farfalle” di Vallo della Lucania e vice presidente Manden. Spazio quindi alle testimonianze, nella tavola rotonda “Vittime e Maltrattanti”, con Fabio Martino psicologo e psicoterapeuta (associazione “A Voce Alta Salerno”), Rosmarì Castaldi psicologa e psicoterapeuta (“C.I.F – Centro Italiano Femminile Sa e Centro Ascolto Donna” riferimento 1522), e Grazia Biondi, presidente dell'associazione “Manden - diritti civili e legalità”. Concluderà la dr.ssa Rosa Sergio Presidente del Tribunale ordinario di Salerno, che modererà anche il dibattito di chiusura dell’evento. Quello di venerdì 7 giugno sarà uno dei tanti incontri che porteranno avanti le associazioni “Manden - diritti civili e legalità”, il CIF e a Voce Alta, associazioni costituite da professionisti e da vittime di violenza che operano sul territorio. L’obiettivo è quello di realizzare non solo una rete, ma un'unica forza costituita da istituzioni, operatori di diritto, sociali, fasce deboli e cittadini, perché la violenza è una violazione dei diritti umani, ed è un dovere della collettività adoperarsi per la tutela e il suo riconoscimento .

Al convegno di venerdì 7 saranno riconosciuti 8 crediti agli avvocati, di cui due in deontologia

Il convegno è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli assistenti sociali