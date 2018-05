Visite senologiche e pap test gratuiti a Montecorvino Pugliano: l'iniziativa

Iniziativa per la salute delle donne, a Montecorvino Pugliano: il 15 e 16 maggio, presso la sede di Bivio Pratole, infatti, sarà possibile effettuare visite senologiche e pap Test gratuitamente.

L'iniziativa

Il Distretto Sanitario 68 di Giffoni Valle Piana ed il Comune di Montecorvino Pugliano hanno organizzato la due giorni di prevenzione, in

occasione dell’inizio delle attività della Commissione Pari Opportunità. Presso la sede comunale distaccata di Bivio Pratole, sita in via Sardegna 9, sarà possibile sottoporsi gratuitamente alle visite e ricevere informazioni dagli operatori presenti presso la struttura.

Nelle due date, gli ambulatori saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.