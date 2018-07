Transiti vietati in Ztl: lotta ai furbetti e record di multe a giugno

Raffica di multe a giugno, sanzioni record per i furbetti del transito vietato in zona a traffico limitato. Il giro di vite è scattato a giugno, alle porte del centro storico di Salerno e ha prodotto l'effetto sperato: duemila multe, un numero di gran lunga superiore - racconta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - al bilancio del 2017, con una media di 55 ingressi abusivi al giorno. I controlli vengono elusi coprendo le targhe con buste di plastica, con i piedi, con i cartoni. I vigili urbani sono riusciti, però, a risalire alle generalità di molti possessori di ciclomotori e auto.