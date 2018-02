Al via il concorso #2MILIONIDIPREMI promosso da COOP ALLEANZA 3.0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 20 gennaio è partito il grande concorso #2MILIONIDIPREMI, promosso da COOP ALLEANZA 3.0, che ha visto fin da subito un'enorme partecipazione di tutti i clienti che hanno condiviso sui social il loro grande entusiasmo. Il concorso ha la seguente modalità: ogni 20€ di spesa il cliente riceve subito in cassa una cartolina, GRATTA la patina argentata e scopre subito se HA VINTO uno dei premi in palio. Inoltre, il cliente ha la possibilità di continuare a vincere inserendo il codice (presente sulla medesima cartolina) online, collegandosi direttamente sul sito del concorso www.2milionidipremi.it A distanza di due settimane dalla partenza, l'insegna Master Coop Alleanza 3.0 ha raccolto le prime vincite IMPORTANTI:

1 FIAT PANDA CROSS 4X4 nel punto vendita Master Coop di Catanzaro Lido;

1 FIAT PANDA CROSS 4X4 nel punto vendita Master Coop di Palmi;

1 FIAT PANDA CROSS 4X4 nel punto vendita Master Ipercoop di Catanzaro Lido;

1 Wi-Bike Elettrica Piaggio nel punto vendita Master Coop di Pizzo;

1 Wi-Bike Elettrica Piaggio nel punto vendita Master Ipercoop di Rizziconi;

In palio tantissimi premi per i clienti “COOP CARD”:

100 FIAT PANDA CROSS 4X4

16 MOTO GUZZI V7 III STONE

15 MINI CROCIERE IN BARCA A VELA

120 CROCIERE COSTA NEL MEDITERRANEO

16 ITINERARI SULLA SCIA DELLE MILLE MIGLIA CON PERNOTTO

21 ESPERIENZE DI ATTIVITÀ DI TREKKING IN VAL GARDENA CON PERNOTTO

30 WEEKEND C/O IL PARCO AGROALIMENTARE PIÙ GRANDE DEL MONDO "FICO"

100 PERCORSI GASTRONOMICI REGIONALI

180 WI-BIKE PIAGGIO

350 BICI PIEGHEVOLI COOP

1.000 TROLLEY DA VIAGGIO CIAK RONCATO

900.000 KIT ERBE OFFICINALI

14.004 BOTTIGLIE TERMICHE

13.000 TROLLEY SPESA COOP

10.000 BUONI SCONTO COOP DA 5€

28.000 BUONI SCONTO COOP DA 10€

5.000 BUONI SCONTO COOP DA 20€

100.000 PORTACHIAVI CON GETTONE SPESA

1.000.000 PRODOTTI TERRITORIALI FIOR FIORE COOP

In più collezionando i bollini presenti uno su ciascuna cartolina, si potrà richiedere uno dei tanti fantastici articoli della COLLECTION EGAN: pirofile pratiche e colorate per divertirsi in cucina, ramequin, guanto da forno e presina, tortiera; o acquistare a prezzi davvero incredibili la cocotte con coperchio, il sottopentola e il grembiule, solo per i possessori di COOP CARD Master Alleanza 3.0 ! Ti aspettiamo nei nostri punti vendita Coop e Ipercoop per continuare a tentare la fortuna.

Il prossimo vincitore potresti essere TU!!! Scopri di più su www.coopmaster.it