Lavori pubblici e appalti "puliti": le proposte di De Luca per la sburocratizzazione

Riflettori di Palazzo Santa Lucia puntati sui lavori pubblici e sugli appalti, per non favorire la criminalità organizzata. A illustrare delle proposte per la sburocratizzazione, finalizzate al sostegno alle imprese pulite, è stato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Ecco il video sui social: