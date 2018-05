Pontecagnano, plauso ad altre 10 attività storiche: il "grazie" del sindaco

Un nuovo plauso dell’Amministrazione Comunale a dieci attività storiche del territorio. Ieri sera, presso il Comune di Pontecagnano, il sindaco Ernesto Sica ha consegnato un riconoscimento alle aziende storiche “Divina Profumeria”, “Harmonique Profumeria”, “Bar Primavera”, “Barbiere Francesco Fiore”, “Pagano Store”, “Supermercato Conad Amina”, “Pagano Home”, “Pianeta Intimo”, “Tabacchi Castelluccio”, “Tabacchi Longo”.

Parla il sindaco

Insieme al Primo Cittadino erano presenti l’Assessore Mario Vivone e il Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente Gianfranco Ferro. “A nome della Città e dell’Amministrazione – ha detto Sica - vi dico grazie perché con la vostra storia, le vostre famiglie, il vostro impegno, il vostro amore, la vostra dignità sostenete lo sviluppo di Pontecagnano Faiano e siete oramai divenuti riferimento qui e altrove e sinonimo di luce, Comunità e senso di appartenenza. Voi siete davvero dei piccoli grandi eroi per i sacrifici affrontati soprattutto negli ultimi anni di crisi e perché avete reso possibile il ricambio generazionale alla guida dei vostri esercizi commerciali contribuendo a tenere in piedi il nostro tessuto socio-economico. Lo Stato dovrebbe sostenere di più i vostri sforzi e mettere i nostri enti nelle condizioni di accompagnarvi meglio”.

Le motivazioni

“Alla Ditta ‘Divina Profumeria’ di Ciro Pirone per i 33 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Harmonique Profumeria’ di Giulia Manzo per i 37 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Bar Primavera’ di Aldo De Martino per i 39 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Barbiere Francesco Fiore’ per i 42 anni dedicati all’attività artigiana nella nostra Città caratterizzati da esperienza e professionalità”;

“Alla Ditta ‘Pagano Store’ per i 50 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Supermercato Conad Amina snc’ di Longo & C. per i 50 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Pagano Home’ per i 54 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Pianeta Intimo’ di Vincenzo Simeone per i 55 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Tabacchi Castelluccio’ per gli 80 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Tabacchi Longo’ per gli 88 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”.