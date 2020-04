Marina di Camerota, pubblicato il bando per il restyling del porto

Camerota è tra i primi Comuni a pubblicare il bando di gara mediante procedura aperta per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento infrastrutturale del Porto – Lotto 1”.

I dettagli

In particolare si tratta di un intervento per la “messa in sicurezza e adeguamento infrastrutturale del porto di Marina di Camerota”, diretto alla realizzazione delle opere necessarie a risolvere le attuali criticità, che, nel tempo ne pregiudicano la sicurezza e funzionalità, quali, in via esemplificativa, l’adeguamento della mantellata di protezione del molo di sopraflutto, l’allargamento della banchina antiriflettente nel molo di sopraflutto, la realizzazione di una banchina riservata ai mezzi del trasporto marittimo, la realizzazione di banchine nel molo di sottoflutto. L’importo complessivo del finanziamento e delle opere in progetto ammonta a 6.400.000 euro. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di settembre e la loro conclusione entro 180 (centottanta) giorni dalla consegna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Mario Salvatore Scarpitta: “Siamo impegnati ormai da un mese e mezzo alla lotta per il contrasto dell’emergenza sanitaria del Covid-19 ma non ci sottraiamo agli impegni istituzionali volti alla crescita di Camerota e al futuro del nostro paese. In modalità smart working abbiamo portato avanti, grazie all’impegno di tutta la squadra di governo, dei funzionari e degli uffici, tanti progetti per Camerota. Dal 4 maggio in poi, sempre rispettando ciò che il governo comunicherà nei prossimi giorni, contiamo di inaugurare nuovi cantieri e riprendere lavori che, per i motivi che tutti conosciamo, sono stati momentaneamente sospesi”.