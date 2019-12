Oltre 11 milioni dalla Regione: Cava e le sue frazioni cambiano volto, il progetto

Undici milioni e duecentomila euro per cambiare volto alla città di Cava dei Tirreni e alle sue frazioni. La Regione Campania con il Programma Integrato Città Sostenibili ha sottoscritto il decreto di assegnazione, questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza del governatore campano Vincenzo De Luca e del sindaco Vincenzo Servalli.

Parla De Luca

"Oggi è una giornata importante firmiamo un protocollo d'intesa che destina 11 milioni e 200mila euro alla città di Cava de' Tirreni per un programma molto bello, di riqualificazione del territorio, di valorizzazione di edifici storici, di creazione di parchi pubblici, di valorizzazione turistica".

Il progetto, come spiegato dal primo cittadino e dall'assessore all'Urbanistica e ai Fondi Europei, Giovanna Minieri riguarderà prevalentemente le frazioni. "Recupereremo - ha annunciato Minieri - gli spazi che per anni sono stati occupati dai prefabbricati con la realizzazione di due parchi a Santa Lucia e San Pietro. Recupereremo il castello e l'eremo di San Martino, costruendo una rete di percorsi per avere una fruizione turistica. Verrà recuperato anche il Parco Dieci Mari. Costruiremo e implementeremo un museo della ceramica, un museo interattivo dei Longobardi, implementeremo il teatro e realizzeremo una app che possa mettere in rete tutte queste strategie".