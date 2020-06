Biglietti e abbonamenti "congelati" per il Covid: il Codacons scende in campo per i rimborsi ai tifosi

Anche in Campania il mondo del calcio versa in una situazione di grande incertezza, tra dubbi sulla ripartenza e sulle modalità di svolgimento delle partite durante i prossimi campionati. Nel mezzo i tifosi, i quali hanno pagato biglietti e abbonamenti allo stadio per incontri annullati o partite cui non potranno assistere.

E' quanto osservato dal Codacons campano che, in favore degli appassionati di calcio, lancia oggi in regione una campagna finalizzata a chiedere alle società sportive la restituzione di quanto pagato per biglietti e abbonamenti non usufruiti. "E’ evidente che gli utenti che hanno speso soldi per partite alle quali non potranno assistere devono ottenere la restituzione dei soldi versati – spiega il Codacons – Alcuni club si stanno muovendo in tal senso, chi riconoscendo voucher, chi sconti sul prossimo campionato, ma la situazione è troppo incerta e molti tifosi stanno chiedendo a gran voce il rimborso in denaro".

L'iniziativa

Il Codacons offre informazioni e assistenza ai tifosi della Campania attraverso un team di legali che risponde al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17. Per scaricare il modulo per richiedere i rimborsi>>>Leggi qui