Comune di Baronissi, pubblicato l'avviso per 16 borse lavoro

E’ stato pubblicato l'avviso per 16 borse lavoro. Possono presentare domanda i cittadini di età non superiore ai 65 anni residenti nel territorio comunale di Baronissi, disoccupati o inoccupati, con un Isee non superiore a 6mila euro. Per i separati o divorziati con figli, che convivono per necessità con i genitori, il limite è elevato a 12mila euro.

La scadenza

La domanda deve essere redatta su apposita modulistica e deve pervenire mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del 2 luglio. Altre informazioni sono pubblicate sul sito del Comune