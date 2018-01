Confesercenti e Asfel: ecco i primi pastai e panettieri della Campania

Quindici giovani disoccupati/inoccupati, tra i 18 e i 35 anni, tutti residenti in Campania, hanno conseguito gratuitamente la qualifica regionale di pastaio/panificatore. Merito del progetto, voluto dalla Confesercenti di Angri e dall’Asfel, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania e partner del Polo Tecnico Professionale “Biotech”.

I dettagli

Ad Angri sono stati formati i primi giovani operatori esperti in produzione di pasta e pane, con un corso di 600 ore e una full immersion di teoria e pratica con tirocinio direttamente in azienda grazie a cui sono stati appresi i segreti della lavorazione degli impasti, la tecnica di gestione del processo di lievitazione e cottura della pasta e dei prodotti di panificazione, nonché della sfoglia e formatura dei semilavorati, del confezionamento, refrigerazione, surgelazione e congelamento dei prodotti alimentari e utilizzo dei macchinari. Ieri al termine del percorso formativo si è svolta nella nuova sede di Asfel e Confesercenti, in un clima di grande entusiasmo la cerimonia di consegna degli attestati ai nuovi panettieri e pastai da parte di Vincenzo Marino titolare del centro Asfel e del vice presidente vicario Confesercenti Provinciale Salerno e delegato zonale Angri Aldo Severino.

I commenti

Entusiasta Vincenzo Marino: “Grazie al nostro impegno e alla nostra esperienza abbiamo formato dei professionisti con solide basi conoscitive e pratiche di lavorazione sia con metodo artigianale che industriale, panettieri e pastai che grazie all'attestato finale possono lavorare in laboratorio, ma soprattutto possono sviluppare in completa autonomia questo mestiere, difatti la certificazione è requisito indispensabile per poter aprire un'attività”.

Gli fa eco lo stesso Severino: “Un occasione di crescita formativa e lavorativa importante per tutti quei giovani che vogliono mettersi in gioco in un mondo del lavoro sempre più competitivo e dove sono sempre più numerose le aziende nel settore alimentare che si avvalgono di personale altamente qualificato, formato e professionale. In modo completamente gratuito i nostri giovani corsisti hanno avuto la possibilità di imparare un mestiere e muovere i primi passi in un lavoro sempre richiesto e del quale attualmente c’è molto bisogno, nonostante la crisi economica che colpisce inevitabilmente anche i giovani che molto spesso hanno difficoltà a trovare lavoro o non hanno una qualifica. Per la realizzazione di questo percorso un doveroso ringraziamento va a Vincenzo Marino per la collaborazione e la sinergia nella realizzazione dei numerosi progetti che portiamo avanti a favore dei giovani, seguendoli nella formazione, aiutandoli nel reinserimento se hanno perso il lavoro, offrendo loro la possibilità di qualificarsi con attestati regionali e certificazioni internazionali. Grazie all’impegno profuso siamo diventati un punto di riferimento sul territorio provinciale e regionale per disoccupati, studenti, lavoratori, professionisti, offrendo un’ampia gamma di corsi”.