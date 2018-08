Tutti in vacanza a Ferragosto: tra le mete preferite dagli italiani, il Cilento

Come accaduto anche negli scorsi anni, il nostro territorio è meta di numerosi turisti nel periodo estivo, per le meritate vacanze. Come svelato dalle oltre 150.000 ricerche nella categoria Case Vacanza di Subito.it, il periodo più gettonato è sicuramente Ferragosto. La ricerca più frequente è per la casa, seguita dall’appartamento e dal monolocale, solo al quarto posto troviamo il villaggio mentre al quinto la villa.

La curiosità

Tra le mete più ambite Jesolo, una delle spiagge italiane più conosciute, seguita da un classico della Sardegna come Villasimius, da Gaeta con il suo suggestivo golfo, nonchè la rinomata stazione balneare del Cilento Palinuro e da Gallipoli con la sua movida. Chiudono la TOP 10 Vieste, Terracina, Scalea, Ischia e Tropea.

Le destinazioni

Il Lazio è la regione che vanta il maggior numero di località con ben 8 destinazioni tra le prime 50 più ricercate su Subito (Gaeta, Terracina, Sperlonga, Serapo, Ponza, Formia, Scauri, Anzio), battendo di poco la Campania (Palinuro, Ischia, Agropoli, Castellabate, Paestum, Ascea, Amalfi) con 7, come riporta Infocilento.