Fisciano, bonus fiscale per nuove assunzioni: la stipula dell'accordo

Dopo l’approvazione del regolamento con il quale, nel Comune di Fisciano, verranno concessi bonus fiscali alle aziende che assumeranno a tempo indeterminato o determinato i disoccupati del territorio, si passa alla fase operativa con la stipula dell’accordo tra l’amministrazione comunale ed alcune associazioni di categoria.

L’accordo

La firma è in programma per la giornata di giovedì ed è molto probabile che le prime chiamate a lavoro per i disoccupati iscritti nell’albo dello Sportello Lavoro del Comune di Fisciano possano giungere nella prossima settimana. Il Comune della Valle dell’Irno, guidato dal sindaco Vincenzo Sessa, ha deciso di destinare, per l’anno 2018, 75 mila euro dal bilancio comunale a favore delle imprese che decideranno di stipulare contratti di lavoro con i disoccupati della zona. Alle aziende, già nell’annualità 2019, i bonus fiscali si tradurranno in credito di imposta sulle tasse comunali, come ad esempio quella per lo smaltimento dei rifiuti.