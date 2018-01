Fondi Pics, il Comune di Battipaglia convoca cittadini e imprenditori

Avviata la fase di ascolto prevista dalla procedura di attuazione dell’Asse X del Po Fesr Campania 2014/2020 per ottenere i fondi, per un massimo di 15 milioni di euro, del PICS (Programma Integrato Città Sostenibile). Con un avviso pubblico è stato organizzato, per martedì 23 gennaio 2018 dalle 16 alle 19 presso il Salotto Comunale, un incontro per raccogliere i contributi dei cittadini, delle associazioni culturali e non, del mondo imprenditoriale per giungere a realizzare un progetto quanto più condiviso è possibile.

I dettagli

L’idea progetto portata avanti dalla sindaca Cecilia Francese, partendo dal recupero funzionale dell’edificio dell'ex scuola Edmondo De Amicis, quale parte integrante della memoria collettiva battipagliese, che dovrebbe ospitare in futuro servizi rivolti alle fasce deboli, laboratori esperienziali ed incubatori di impresa per i giovani, servizi agli anziani, attività di associazioni culturali, oltre che un Teatro Comunale, arriva alla riqualificazione sia di Piazza della Repubblica, con la limitrofa zona delle cosiddette “Comprese”, che di Piazza Amendola.

L’obiettivo, peraltro fissato nel programma amministrativo, è quello già più volte annunciato dalla prima cittadina di Battipaglia: “La riqualificazione del centro cittadino, partendo dalla scuola De Amicis sino all’area delle comprese, per affermare e valorizzare l’identità storica e culturale della nostra città”. Nel corso dell'incontro sarà possibile formalizzare idee e proposte tramite la compilazione di un questionario disponibile anche sulla home page del sito istituzionale del Comune di Battipaglia. Il questionario compilato potrà essere consegnato durante l’incontro. La proposta progettuale, completa delle osservazioni, sarà presentata all'attenzione della Regione Campania nel prossimo incontro già previsto per il 26 gennaio prossimo.

Il commento della sindaca Francese: